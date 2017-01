Météo: la neige reviendra la nuit prochaine après une journée ensoleillée mais très froide

Le temps sera sec vendredi sous un ciel parfois voilé, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. La nébulosité augmentera depuis la côte dans l’après-midi. Les maxima seront de l’ordre de 0 degré à la côte, de -1 ou -2 degrés dans le centre et de -3 à -7 degrés en Ardenne.

Vendredi soir, une perturbation atteindra le littoral avant de progresser durant la nuit vers le centre et l’est du pays, épargnant provisoirement les régions proches des frontières allemande et luxembourgeoise. À la côte et dans l’extrême ouest, les précipitations auront la forme de neige (fondante) voire de pluie verglaçante alors que dans les autres régions, il s’agira essentiellement de neige mais en faible quantité.

Un risque de chaussées glissantes n’est donc pas exclu. Les minima seront proches de 0 degré à la côte, de -3 ou -4 degrés dans le centre et jusqu’à -11 degrés en Ardenne. Le vent sera modéré sur l’intérieur du pays, parfois assez fort à la côte, de secteur sud s’orientant ensuite au sud-ouest.

Samedi, il fera nuageux avec de faibles précipitations. De faibles chutes de neige ou bruine éventuellement verglaçante sont à prévoir. Les maxima seront compris entre -3 et +3 degrés sur l’intérieur du pays et proches de +7 degrés à la mer.

Dimanche et lundi, le ciel sera très nuageux avec parfois de faibles précipitations mais il fera plus doux, avec des maxima proches de +5 degrés dans le centre.