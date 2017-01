Inscriptions dans le secondaire: en janvier, le stress monte chez les parents des quelque 45.000 enfants concernés

Après le Nouvel An s’annonce la période la plus stressante pour les parents des quelque 45.000 à 50.000 enfants qui vont devoir être inscrits en 1 re année secondaire. Le spectre du décret inscription doit leur coûter des nuits blanches. Voici ce qui les attend cette année.

Une seule nouveauté. La fixation définitive des places que les enfants occupent en ordre utile (quand ce n’est pas l’école de leur première préférence) sera fixée une semaine plus tôt (le 23 août), ce qui les supprimera des listes d’attente où ils figuraient encore le cas échéant et permettra de libérer plus rapidement des places pour les enfants qui n’ont pas de place en ordre utile (nulle part).

