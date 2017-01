Sécurité accrue pour le match Eupen-Standard

Un match de foot, ça demande beaucoup d’organisation. Surtout quand les supporters sont nombreux à y assister. D’autant qu’ils ne sont pas toujours des plus recommandables. Eric Hellebrandt est coordinateur football pour la zone de police Vesdre-Gueule. Avec son équipe, il encadre les deux clubs pour lesquels une vigilance policière est de mise dans la région verviétoise : La Calamine, en D2 Amateurs, et surtout le KAS Eupen, en D1. Entretien, à 4 semaines du match à risque Eupen – Standard.

Veiller sur la sécurité de supporters lors de matchs à risques, cela ne s’improvise pas ! Dans la zone de police Vesdre-Gueule, cette tâche revient à Eric Hellebrandt, coordinateur football depuis 2010. Et autant dire qu’avec la récente montée du club en D1, il a du boulot. Et davantage encore plus quand le Standard vient à domicile.

« Il y a beaucoup plus de travail pour tout le monde. Avec la D1, c’est un autre monde. Les mesures de sécurité ont dû être revues à la hausse. Je suis aussi coordinateur football pour La Calamine en 2 e division Amateurs. Mais pour La Calamine, il n’y a pas beaucoup à faire, il y a seulement deux matchs à risque : contre La Louvière et le RFC Liège », explique Eric Hellebrandt.

En ce qui concerne le KAS Eupen, le coordinateur insiste : « il y a beaucoup plus de travail avant et après les matchs que pendant ». Surtout pour les matchs jugés « à risques », sur base des chiffres récoltés lors de la précédente rencontre des clubs. Il y a trois niveaux de risques, de la classe A à C. C représentant les matchs les plus « dangereux ». Pour Eupen il y a 6 matchs à haute sécurité : Anderlecht, Genk, La Gantoise, Bruges, Charleroi et le Standard.

Et justement, le Standard affrontera les Pandas ce 26 janvier à Eupen. Eric Hellebrandt s’y attelle déjà. « J’ai pris contact avec mes collègues coordinateurs de Liège avant Noël pour préparer ce match. On attend beaucoup de monde. Le Standard, ce n’est pas loin, il y a beaucoup de supporters mais aussi beaucoup de supporters à risques. » Le dispositif policier sera renforcé. Plus de 100 policiers seront présents ainsi que 30 à 40 stewards, des bénévoles de la Croix-Rouge et des pompiers.

Les zèbres eupenois

Eupen a aussi son groupe de supporters « à risques » : « Un groupe d’ultras, ce sont les zèbres. Mais avec la montée en D1 il y a aussi d’autres personnes qui font des problèmes. À chaque match il y a des incidents, grands ou petits. Il n’y a pas beaucoup de bagarres à Eupen. Il y a des séparations dans le stade et autour du stade, il y a des policiers, mais ça n’empêche pas certains d’essayer de se battre. Des groupes de supporters organisent aussi des free fights, mais ça ne se passe pas seulement à Eupen. Ils organisent de vraies rencontres pour se battre. »

Au final, c’est bien plus qu’un match qu’il y a à gérer. « C’est pour ça que je suis en contact avec les collègues qui s’occupent des différents clubs pour savoir, à chaque match, s’il y a des supporters à risques qui vont venir soutenir une équipe ou l’autre », explique le coordinateur. Et pour intervenir de l’intérieur, il y a également des policiers en civil dans le stade, au sein des groupes de supporters. « On les appelle des spotters. Ils connaissent bien les supporters à risques. Ils les accompagnent aussi lors des déplacements à l’extérieur. À force, les supporters les connaissent. Le but, c’est de pouvoir calmer le jeu quand il y a des problèmes et que les gens sachent que la police est présente dans le stade. » Pour le match de ce 26 janvier contre le Standard, on attend pas moins de 5 à 6.000 spectateurs.