Des chances de skier ce week-end

En début de cette année 2017, les premiers flocons ont fait leur apparition en province de Luxembourg. Durant la nuit de dimanche à lundi, un léger tapis blanc a recouvert le sol de Marche à Arlon. En milieu de semaine, ce mercredi, la neige a de nouveau fait son apparition. À Vielsalm, sur les hauteurs de l’Ardenne, plusieurs centimètres de neiges se sont accumulés en quelques heures. Et ce pour le plus grand bonheur de Michel Detaille, le gérant de la station de ski de la Baraque de Fraiture. « Ce jeudi matin, nous comptons entre 5 et 10 centimètres de neige », explique-t-il. « C’est un bon début d’autant plus que les températures sont et vont rester négatives jusqu’à la fin de ce premier week-end de janvier. Ce jeudi, nous avons ouvert notre cafétéria et il est déjà possible de faire de la luge et un peu de ski de fond. »

La météo annonce encore quelques chutes de neige ce jeudi ce qui permettrait d’ouvrir les pistes dès ce vendredi matin. « L’ouverture de la piste de ski alpin et des pistes de ski de fond sont planifiées mais il faut que la neige tombe encore un peu. Pour le moment, avec 5 à 10 cm c’est un peu limite mais réalisable. » Les températures ce jeudi et vendredi seront néanmoins assez froides avec des minima jusqu’à -12º. « S’il fait trop froid, la neige ne tombe pas du ciel », précise le gérant. Des averses de neige sont cependant prévues samedi. « Je conseille aux gens de vérifier notre site internet (www.ski-baraquedefraiture.be) où les informations sont mises à jour en temps réel », conclut Michel Detaille.

Du côté des autres pistes de la province dédiées au ski de fond, les prévisions ne sont pas vraiment optimistes. À Saint-Hubert, les prévisions radars prévoient un enneigement de 5cm pour ce vendredi. « C’est sans certitude et pour pouvoir profiter de nos pistes il faut compter entre 8 et 10 centimètres de neige », explique Josiane Petit, la responsable. « Les prévisions sont assez aléatoires pour le moment. Le mieux à faire, c’est de rester connecter sur les sites spécialisés, comme www.catpw.be, avec qui nous sommes en contact pour annoncer l’ouverture des pistes. »