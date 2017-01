Huy: Adrien Timmermans, le jeune homme SDF du Quadrilatère, qualifié de déséquilibré mental au tribunal

Il y a un an d’ici environ, vous avez sans doute déjà croisé Adrien Timmermans, un jeune homme qui a fêté ses 21 ans le 4 décembre dernier, dans les rues de Huy. Il traînait souvent dans le centre-ville et, plus particulièrement, aux alentours du parking du Quadrilatère.

Aujourd’hui, cela fait près de six mois qu’Adrien est incarcéré à la prison de Lantin. Et ce jeudi, il a fait face au tribunal correctionnel de Huy. Car plusieurs faits graves sont reprochés au Hutois. Il a, tout d’abord, le 27 juin dernier, proféré des menaces à l’encontre de sa maman. Et, quelques jours plus tôt, le 23 juin, Adrien Timmermans a été surpris en train de se masturber en public, rue des Coucous. Il est donc aussi prévenu pour outrage public aux moeurs.

Enfin, le dernier fait que lui reproche la police concerne la détention d’images et de vidéos à caractère pédopornographique, entre septembre 2014 et mars 2016. Et elle a bien fait! Le magistrat du tribunal correctionnel a révélé les conclusions du rapport psychiatrique qui a été fait, en prison, sur Adrien Timmermans. Son profil est extrêmement inquiétant. « Il présente un état global de déséquilibre mental grave qui abolise ses capacités de discernement et le contrôle de ses actes. Les risques de récidives sont importants et un traitement spécialisé s’impose », cite le substitut Lelotte.

> Retrouvez les détails de cette affaire et le témoignage de la maman dans « La Meuse » Huy-Waremme ou sur notre nouvelle édition digitale.