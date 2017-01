Vielsalm: des chances de skier ce week-end à la Baraque de Fraiture

En début de cette année 2017, les premiers flocons ont fait leur apparition en province de Luxembourg. Durant la nuit de dimanche à lundi, un léger tapis blanc a recouvert le sol, de Marche à Arlon. En milieu de semaine, ce mercredi, la neige a de nouveau fait son apparition. À Vielsalm, sur les hauteurs de l’Ardenne, plusieurs centimètres de neiges se sont accumulés en quelques heures. Et ce, pour le plus grand bonheur de Michel Detaille, le gérant de la station de ski de la Baraque de Fraiture. « Ce jeudi matin, nous comptons entre 5 et 10 centimètres de neige », explique-t-il. « C’est un bon début d’autant plus que les températures sont et vont rester négatives jusqu’à la fin de ce premier week-end de janvier. Ce jeudi, nous avons ouvert notre cafétéria et il est déjà possible de faire de la luge et un peu de ski de fond. » Les pistes pourraient donc être ouvertes dès ce vendredi matin si la neige est tombée en suffisance.

