Bouillon: Elisa Arnould se prépare activement pour la finale de Miss Belgique

Le 14 janvier prochain, Elisa Arnould, 23 ans, de Bouillon, actuelle Miss Luxembourg, participera au concours Miss Belgique. Comment se prépare-t-elle et quels objectifs se fixe-t-elle pour cette finale ?

C’est la dernière ligne droite pour les 30 finalistes de Miss Belgique, 13 wallonnes et 17 néerlandophones. Lundi prochain, elles partiront toutes à La Panne pour passer quelques jours ensemble, avant la grande finale du 14 janvier prochain. Elles enchaîneront alors les répétitions pour que tout soit parfait le jour J. « J’apprends assez rapidement », nous confie Elisa Arnould, notre Miss Luxembourg. « Je n’avais jamais pris de cours de danse mais j’aime beaucoup l’apprentissage des chorégraphies et des défilés donc je suis très motivée », ajoute-t-elle. À propos du stress qui devrait tout doucement commencer à monter, elle semble le gérer. « Je ne réalise pas vraiment. Je pense que c’est la dernière semaine que la pression va monter mais je garde en tête que c’est une expérience unique et que je dois prendre du plaisir ».

