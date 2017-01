Insolite: un bar dans les arbres va voir le jour à Habay

Insolite et étonnant. Le projet porté par la commune d’Habay est pour le moins original. Implanter à la cime des arbres de la forêt d’Anlier un bar où déguster des produits locaux. Un projet ambitieux mais qui n’en est qu’à ses balbutiements, même si un subside conséquent a déjà été octroyé. « Benoît Lutgen avait lancé un appel à projets pour développer une politique de massifs forestiers. Dans ce cadre, un rapport qui regroupe plein de projets avait été proposé. René Collin a remarqué ce beau projet et a décidé de le soutenir via une subvention d’un million d’euros », se réjouit la bourgmestre Isabelle Poncelet qui a été surprise par cette manne financière inattendue. « On ne s’attendait pas à recevoir cet argent alors que notre projet était encore très théorique. On a donc voulu faire plus et intégrer un parcours accrobranches à l’idée initiale. Les gens pourront prendre un verre après leurs exercices. L’enveloppe budgétaire permet d’associer les deux. La commune doit aussi intervenir à hauteur de 20 % de l’investissement, à savoir 250.000 euros », explique la bourgmestre.

