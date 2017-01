Barvaux: Xérès, le jeune frison maltraité, est désormais totalement guéri (vidéo)

Le 14 novembre dernier, une saisie de chevaux frisons maltraités avait eu lieu dans un élevage situé à Barvaux-sur-Ourthe dans la province.

Sur ordre des inspecteurs vétérinaires du Service Public de Wallonie, deux ASBL de protection des animaux avait reçu la mission d’emmener cinq chevaux dans un état lamentable. Les équidés n’étaient plus alimentés depuis plusieurs jours et vivaient dans des boxes à l’état déplorable. Xeres, l’un des frissons âgés d’un an et demi, était dans un tel état de faiblesse qu’il ne parvenait plus à se lever ni à tenir debout. L’ASBL Animaux en Péril disposant d’un harnais de suspension a été appelée en renfort pour s’occuper du sauvetage de l’animal entre la mort et la vie. Deux petits mois plus tard, l’animal est complètement rétabli.

Retrouvez la suite de notre article dans notre édition numérique