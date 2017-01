Détox post-fêtes: un corps léger comme une plume après les excès des réveillons

Le teint terne, le cheveu mou, trois kilos de plomb dans chaque jambe (et ne parlons même pas des fesses...), et cette sale sensation d'être mal dans sa peau, avec la rate qui se dilate et le foie gavé des excès des quinze derniers jours. Trop de gras, trop d'alcool, trop de sucre... Trop de tout, qui intoxique l'organisme. Vite, une détox s'impose (après une part de galette des Rois, promis, juré).

Lever le pied sur son alimentation pour repartir du bon : «Faire un peu de ménage, c'est aussi l'occasion de prendre de nouvelles habitudes alimentaires qui resteront. Et c'est porteur pour tout le monde, même en prévention», conseille Nicole Delfosse, diététicienne à la Clinique André Renard à Liège – réseau Solidaris – depuis 30 ans, et spécialisée dans le diabète et la dénutrition.

Bonne nouvelle, «si on est en bonne santé, on récupère vite des excès des fêtes.» Par contre, si ce n'était déjà pas la grande forme avant, il va falloir être un peu patient… «Il y a deux écoles : soit on anticipe avant les fêtes de fin d'année, soit on gère après.» Dans le second cas, celui qui nous occupe, «nettoyer va permettre de retrouver vitalité et équilibre», rassure notre spécialiste.

La surconsommation alimentaire typique du mois de décembre (car avant les fêtes, il y a eu, aussi, les marchés de Noël et autres pré-réjouissances pour se mettre en appétit) entraîne une fatigue réelle. Première étape : lessiver tout ça grâce à «une hydratation optimale pour augmenter l'élimination rénale.» Bye bye alcool et sodas, on use et abuse de toutes les eaux possibles, à raison d'au moins 1,5l par jour. «Cette hydratation plus importante dès le début de l'année va permettre de prendre et de garder de bonnes habitudes ensuite.» Plus jamais sans bouteille d'eau à portée de main !

Un pic d'infarctus et d'AVC

Si on se sent chacun, à des degrés divers, un peu lourds et ballonnés, il faut savoir que les fêtes de fin d'année ont de vraies conséquences sur la santé publique en général: «On constate une accentuation des problèmes cardiovasculaires, avec davantage de patients qui font un infarctus ou un AVC à cette période», poursuit Mme Delfosse. «La consommation d'alcool, l'excès de graisses animales et saturées (= mauvaises graisses, Ndlr), l'excès de sucres ajoutés et industriels (sirop de glucose) qui sont plus 'libres' dans l'organisme et donc vite absorbés, ainsi qu'une surconsommation de sel – chips, saumon fumé : tous les mets de fête sont hyper salés ! – ont des effets délétères catastrophiques. Ils favorisent notamment le décrochage d'éventuels caillots.» Libéré dans la circulation sanguine, ce caillot s'en va obstruer le cœur ou le cerveau, provoquant infarctus, thrombose, AVC…

Le début de l'année constitue le moment idéal pour se reprendre en mains: «Après les fêtes, on se sent lourd, fatigué. Or, en faisant un peu attention, on va se sentir beaucoup mieux en deux ou trois semaines seulement. Le cerveau va rapidement faire le lien avec cette «diète» et il va avoir envie de garder ces bonnes habitudes.» Et voilà comment, en pensant faire une simple petite cure détox post-fêtes, on se prend finalement au jeu sans trop d’efforts et on garde des réflexes sains car on se sent mieux dans sa peau.