Attention sur les routes! Un bus dérape sur le verglas et termine sa course folle dans un jardin à Tournai (vidéo)

Il s'est soudain déporté sur la droite, glissant, arrachant des poteaux métalliques protégeant le trottoir et une haie pour s'immobiliser à moins d'un mètre de la façade de la maison portant le numéro 97. A l'intérieur de la maison se trouvait une famille avec de jeunes enfants.

Heureusement, plus de peur que de mal! Les passagers ont pu descendre du bus, certains étant juste choqués. Une ambulance s'est déplacée sur place mais elle n'a emporté personne. La rue Bonnemaison était particulièrement glissante ce jeudi matin. Une pluie venait de s'abattre dans le quartier sur un sol gelé. Ce qui a transformé la rue en véritable patinoire.

« Un voisin qui sortait de sa maison a fait signe au chauffeur quand il a vu arriver le bus, mais il était trop tard. Le bus a glissé, il n'a plus été possible de ralentir sa course », nous a confié un témoin.

Un peu plus loin, une voiture a connu la même mésaventure, dans le rond-point de la rue du Saule et du chemin Willems. Le bus a été dégagé par une équipe des TEC. Il s'agissait ensuite d'évaluer les dégâts au véhicule mais aussi au niveau du jardin.