Huy-Waremme: les quatre finalistes du concours Miss Élégance Belgium

« La beauté ne se définit pas au moyen d’une taille ou d’un poids. Les jeunes filles qui se présentent au concours ne sont motivées que par la mode, l’élégance. Elles ont également l’opportunité de rencontrer d’autres personnes qui ont les mêmes affinités qu’elles », affirme Altesse, en charge de l’organisation du concours. Le seul critère de participation requis est l’âge des candidates. Elles doivent nécessairement avoir entre 16 et 26 ans maximum.

Par contre, les critères de poids et de taille sont inexistants, ceux-ci ne définissant pas la beauté à proprement parler. Elles doivent beaucoup à leurs proches et aux personnes qui votent pour elles (payant) puisque la gagnante sera celle qui aura récolté le plus de voix : par sms, du public le jour de la finale et du jury.

> Découvrez l’intégralité de l’article dans l’édition Huy-Waremme de ce jeudi 5 décembre ou dans la nouvelle version numérique.