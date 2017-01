Hotton: l'échevin des finances Stéphane Lovinfosse remet son mandat

Fin janvier, l’échevin des Finances de Hotton Stéphane Lovinfosse remettra son mandat pour motifs professionnels. « Suite au départ à la retraite d’une collègue, j’ai été retenu pour la remplacer au Parlement de la Communauté française dès le 1 er février, commente l’élu local. Le mandat d’échevin se professionnalise de plus en plus alors que mon nouvel emploi nécessite une présence à temps-plein sur Bruxelles. Je ne peux donc plus exercer correctement mon mandat dans ces conditions. »

