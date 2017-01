Les Liégeois ont la possibilité de faire les soldes de deux manières différentes

Les spécialistes et habitués du shopping le savent sûrement mieux que personne : l’endroit que l’on choisit pour faire nos achats, quels qu’ils soient, définit très clairement le type de produits que l’on souhaite se procurer. Quand on se rend dans une galerie commerciale, on sait, sans surprises, que la plupart des magasins présents représentent des grandes enseignes (exemple : H&M) tandis que le centre-ville propose plus de commerces indépendants. Les premiers mettent donc en avant des produits très différents des seconds. Deux façons distinctes d’acheter et de surtout faire les soldes.

