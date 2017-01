Wanze: le frère de Kevin Roquet participe à Top Model Belgium

Julien Roquet (20) s’est inscrit en automne au concours de Top Model Belgium. Une véritable sortie de sa zone de confort pour ce Wanzois plutôt introverti. « Plus jeune, j’étais complexé par mon poids », confie le jeune Wanzois. « Je suis quelqu’un de fort timide et je me dis que ça va m’aider. » Il ajoute ne pas être le seul de sa famille à être réservé. Son frère, Kevin Roquet, l’était tout autant avant sa participation à l’émission Top Chef, selon lui. « Kevin ose beaucoup plus désormais. Il a pris confiance en lui, y compris dans le domaine de la cuisine », sourit Julien Roquet.

