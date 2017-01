Football: le Lignard Jonathan Hendrickx (D1 islandaise) aimerait jouer à Charleroi avec son frère Gaëtan (vidéos)

C’est à Ligny, rue Haute, non loin du club de football du village que Florence Renard nous ouvre la porte de sa maison où nous avons rendez-vous avec ses deux fils : Gaëtan qui évolue depuis plusieurs mois au Sporting Charleroi et Jonathan, également footballeur professionnel… en D1 islandaise (à Fimleikafélag Hafnarfjarða pour être précis). Première surprise : les deux Hendrickx ont également un petit frère (Thomas) et une petite sœur (Ysaline). Un peu plus loin, Gaëtan est en train de cuisiner son plat. « À Charleroi, c’est bien plus strict qu’à Saint-Trond au niveau de l’alimentation », raconte le médian de 22 ans. « On aura droit à une prise de sang juste avant le départ en stage vendredi pour voir si on n’a pas fait d’excès pendant les fêtes (sourire). Heureusement, ils avaient donné la recette d’un menu un peu élaboré qu’on pouvait se faire. »

