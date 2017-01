Bonnes résolutions à Huy: la vapoteuse cartonne

À l’approche de la nouvelle année, il est de coutume de penser aux bonnes résolutions pour une vie plus saine et plus équilibrée. Ainsi, alors que beaucoup pensent au sport et à une alimentation plus saine, d’autres mettent en avant certaines habitudes qu’ils essayent parfois de combattre depuis bien trop longtemps à leur goût. C’est le cas de Jennifer Kreutz (33), de Huy. « Au mieux je fumais un à deux paquets de 20 par semaine. Mais plus je fumais et plus j’avais du mal à récupérer vu mes problèmes d’asthme. Et alors, en hiver, je ne m’en sortais plus. Ça fait longtemps que je veux stopper, mais je n’ai jamais réussi à arrêter celles que je fumais en soirée. Une situation bien difficile à vivre le lendemain matin », explique la trentenaire.

Pleine d’enthousiasme et de bonne volonté pour cette nouvelle année, la Hutoise a décidé de reprendre les choses en main.

