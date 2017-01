Le groupe liégeois Ardent occupe déjà 650 personnes et va encore beaucoup engager en 2017

C’est une véritable success-story que vit actuellement le Groupe liégeois Ardent (ex-Circus). En effet, le spécialiste des casinos et des salles de jeux a admirablement bien réussi sa reconversion sur internet et il propose aujourd’hui ses jeux en ligne dans six autres pays. Avec de nombreux emplois à la clé pour la région liégeoise.

Partie de kicker avec le ministre Marcourt et les trois patrons : Emmanuel Mewissen, Sylvain Boniver et Nicolas Léonard.

Depuis 20 ans, le Groupe liégeois Circus est bien connu pour avoir développé une vingtaine de salles de jeux et racheté les casinos de Spa et de Namur.

Mais depuis quelques années, les réglementations de plus en plus strictes en matière de jeux et d’usage de tabac dans les lieux publics, en parallèle avec le développement de plateformes de jeux en ligne, l’ont obligé à diversifier également ses activités. « La Belgique a eu cette bonne idée de n’accorder des autorisations d’exploiter des jeux en ligne qu’aux sociétés qui possédaient aussi des jeux « terrestres », explique Emmanuel Mewissen, un des patrons du Groupe Ardent. Comme cela, elle conservait la fiscalité et les emplois en Belgique plutôt que de voir ces sommes partir dans des paradis fiscaux. »

Bien lui en prit car depuis lors, non seulement le Groupe Ardent paye de plus en plus d’impôts ici, mais a également développé énormément d’emplois.

« En effet, nous avons engagé une centaine de personnes ces dernières années, dont 32 rien qu’en 2016, reprend le patron. Nous avons trois personnes au DRH qui ne s’occupent que du recrutement. Nous sommes aujourd’hui plus de 650 dans le groupe. »

