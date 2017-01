Wasseiges: 15 places en plus «Aux Petits Pas»

Cynthia Charot

Après 4 ans et demi, la crèche « Aux Petits Pas » s’agrandit et passe de 21 places à 36. Plus d’enfants mais aussi plus d’espace et de personnel puisque le premier étage de cette nouvelle construction est en plein aménagement pour accueillir deux sections supplémentaires le 18 avril prochain.