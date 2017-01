La thèse de l'accident privilégiée dans l'accident de train qui a grièvement blessé un Burdinnois de 28 ans

Ce lundi, nous apprenions qu’un train avait happé trois jeunes randonneurs sur les voies entre Leernes et Landelies (région de Charleroi). Deux d’entre eux sont décédés, le troisième, un habitant de Burdinne, est dans un état critique.

Ce mardi, l’enquête menée par la police des chemins de fer suivait son cours. « Le dossier a été transféré d’urgence au parquet. L’audition du conducteur de train devrait se faire au plus vite et la « boîte noire » sera analysée. Il est assez clair qu’il s’agit là d’un accident. D’ailleurs, le parquet n’est pas descendu sur place et l’autopsie des corps n’a pas été demandée et ne le sera probablement pas. »

Quant à la victime blessée, il s’agit de Jérémie Henrion. Ce Burdinnois, âgé de 28 ans, est le fils des exploitants de la chèvrerie de Vissoul, installée dans le village d’Oteppe à Burdinne. Au moment d’écrire ces quelques lignes, le jeune homme luttait pour sa vie.