129 emplois menacés chez BioWanze

BioWanze est le plus grand site de production de Bioéthanol de Belgique. Installée sur la commune de Wanze depuis décembre 2008, l’entreprise emploie aujourd’hui 129 personnes mais voit son avenir s’assombrir. En cause ? Une décision de la commission européenne qui vise à réduire la production d’agrocarburants.

C’est dépité qu’André Tonneaux (50 ans), directeur de BioWanze, expose la raison pour laquelle son entreprise est menacée. « La commission européenne entreprend de réduire l’utilisation de biocarburants fabriqués à base de produits agricoles, comme c’est le cas chez nous », introduit-il. « Elle veut plutôt favoriser l’utilisation de biocarburants fabriqués à base de déchets alimentaires. C’est sur la table pour l’instant et cela n’a pas encore été validé… Mais j’espère qu’ils ne voteront jamais pour ce projet, c’est complètement irréaliste ! »

Irréaliste et catastrophique pour ce directeur et l’ensemble de la société. « Si cette réglementation devait passer, l’impact sur l’usine serait très important, nous employons 129 personnes et nos investissements de départ n’ont pas encore été amortis ».

