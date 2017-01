D2 amateurs: une reprise hivernale compliquée à Givry

En effet ! Et ce, depuis la reprise la semaine dernière, puisqu’Eric Picart est parti avant Noël. J’ai donné les trois entraînements la semaine passée et je donnerai les deux de cette semaine. Mon but est que les joueurs soient prêts pour le match de dimanche à Acren. Eric Picart revient samedi matin de vacances et sera donc présent pour la rencontre.