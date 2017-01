Attaque à la voiture-bélier contre un magasin Tom & Co à Courcelles

Une tentative de vol à la voiture-bélier a été commise à l’encontre du magasin Tom& ; Co, installé dans la rue Monnoyer à Courcelles, lundi vers 20h45. Les auteurs ont foncé dans la porte d’entrée à l’aide d’une Opel Mériva. Ils sont ensuite descendus du véhicule et ont tenté d’achever le travail en donnant des coups de pied et d’épaule. Ils sont finalement remontés dans la voiture et l’ont lancée à nouveau contre la porte qui a fini par céder. Les voleurs ont pu pénétrer dans l’animalerie mais sont ressortis peu à près, visiblement bredouilles.

Avertie des faits, la police locale de la zone des Trieux s’est rendue sur place pour constater les faits. Une enquête a été ouverte.