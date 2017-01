Saint-Josse: le garçon de six ans laissé sur un balcon par ses parents n'est plus en danger

Les jours du petit garçon âgé de six ans laissé lundi dernier dans le froid sur un balcon à Saint-Josse-ten-Noode, ne sont plus en danger. Le garçon se trouvait dans un état critique et avait été transporté à l’hôpital.

Sa mère et son beau-père ont été placés sous mandat d’arrêt et inculpés de torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

La mère et le beau-père de l’enfant avaient appelé les secours le soir du 26 décembre. À leur arrivée, les pompiers y ont trouvé le petit garçon inconscient et en état d’hypothermie. L’enfant, de même que sa sœur jumelle, présentait des signes évidents de malnutrition et de maltraitance.

Les deux enfants ont été transportées à l’hôpital, où le garçon se trouve toujours dans un état très critique bien que ses jours ne soient plus en danger. La mère et le beau-père ont été entendus par la recherche locale de la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode) et privés de leur liberté.

D’après leurs auditions, il est apparu que l’enfant avait été laissé sur le balcon de 5h du matin à 20h en guise de punition parce qu’il était allé chercher lui-même à manger dans la cuisine. La mère a indiqué avoir dormi toute la journée et que c’était le beau-père qui avait puni le garçon et qui maltraitait les enfants. Le beau-père a reconnu les faits mais, selon son avocat, ne semble pas en mesurer la gravité.