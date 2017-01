Florenville : Ici Baba, un concert pour les enfants ce mercredi... il reste quelques places (interview et vidéo)

Joli concert pour les enfants, ce mercredi après-midi, à Florenville. « Ici Baba » revient avec un nouveau spectacle. Un groupe composé de Catherine De Biasio et Samir Barris, deux artistes bien connus dans le paysage musical belge. L’événement est organisé par le centre culturel du Beau Canton de Gaume. Catherine nous dit tout sur ce spectacle, pour lequel il reste quelques places...

Catherine et Samir à Florenville avec Ici Baba.

Comment est née l’aventure Ici Baba ? Le groupe connaît pas mal de succès, vous tournez énormément...

En fait, je connaissais Samir Barris de longue date, puisque nous nous sommes croisés via Melon Galia (groupe qui a connu un certain succès dans les années 90, NDLR). Il a commencé à composer de la musique pour les enfants quand il a lui-même eu des enfants. Il ne trouvait rien de très passionnant à leur proposer comme musique, d’où l’idée... Il m’a demandé de le rejoindre dans ce projet, il y a cinq ou six ans, parce qu’il voulait multiplier les instruments sur scène.

