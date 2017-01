Bovigny: un hall industriel de la société Theis part en fumée

Le poste incendie de Vielsalm a été alerté aux alentours de 7h du matin, alors que le feu avait déjà dévasté une bonne partie du site. Ce dernier était exploité par la société Theis, une entreprise spécialisée dans les travaux publics d’entretien des voiries. Les dégâts sont très importants. « Le bâtiment s’est écroulé, les machines à l’intérieur – balayeuses, raboteuses… – sont brûlées , déplore Thomas Theis, cogérant de la société. Heureusement, notre équipement est séparé en plusieurs sites et nous allons pouvoir poursuivre notre travail .» Le dispositif déployé sur place pour éteindre l’incendie comprenait une dizaine d’hommes, une autopompe, un élévateur et une citerne. Les pompiers d’Houffalize ont envoyé des renforts en appui de leur collège de Vielsalm, mais leur intervention a finalement été décommandée en cours d’opération. L’entrepôt était déjà détruit. Une ambulance de Bastogne s’est déplacée à titre préventif, mais aucun blessé n’est à déplorer. Les causes du sinistre sont actuellement inconnues. « On ne sait pas comment s’est arrivé , poursuit Thomas Theis. Il n’y a pas eu d’effraction sur le bâtiment. Mais d’après les pompiers, l’incendie serait d’origine accidentelle . »