Andenne: grave accident faisant deux blessés sur la E42, l'autoroute rouverte à la circulation sur une bande en direction de Liège

L’accident s’est produit vers 2h30, cette nuit. Une voiture a perdu le contrôle, probablement à cause des conditions météorologiques. Un camion qui suivait n’a pas pu l’éviter et un second camion s’est encastré dans le premier.

Deux personnes sont blessées dont une grièvement.

On commençait seulement à dégager la chaussée vers 6 heures du matin. Il faudra encore du temps avant que la circulation soit rétablie. Une déviation a été mise en place via la sortie 9.