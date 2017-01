Engis: «Fibromyalgique, j'en ai marre d'être traitée de fainéante»

Depuis ce 1 er janvier 2017, les personnes atteintes de fibromyalgie voient le nombre de séances de kinésithérapie remboursées passer de 60 à 18 séances par an. Une nouvelle qui soulève une fois de plus la question de la reconnaissance de cette maladie qui touche en Belgique plus de 300.000 personnes.

Kristel Tutsche, 42 ans et habitante de Hermalle-sous-Huy, est atteinte depuis 7 ans de fibromyalgie. « Je me lève avec la douleur et je me couche avec la douleur, cette maladie nous prive des joies du quotidien », nous confie Kristel, les larmes aux yeux. Les séances de Kinésithérapie soulagent souvent ces patients pour quelques heures: « Ça soulage le temps que ça dure et ça fait du bien au moral car on doit se battre contre notre corps mais aussi contre nos pensées qui deviennent noires », déplore encore Kristel.

