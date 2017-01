Cockerill, ULg, RFCL, Tour de France... Voici les dates à retenir pour 2017 à Liège

Rédaction en ligne

Certes, Liège n’a pas obtenu l’Exposition internationale 2017 tant espérée. Mais il n’empêche, qu’en plus des événements traditionnels (Foire, Village de Noël…), cette année nouvelle sera tout de même ponctuée par de nombreux événements supplémentaires. On sait que deux anniversaires prestigieux seront célébrés (les 200 ans de Cockerill et de l’ULg) mais aussi une série d’autres dates tout aussi intéressantes.