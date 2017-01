La neige a fait son apparition de Marche à Arlon : photos et vidéo

Les premiers flocons ont fait leur apparition en province de Luxembourg dans la nuit de dimanche à lundi, de Marche à Arlon. Un joli spectacle pour les yeux ! Voici quelques unes de nos plus belles photos...

L’hiver est là ! Et la neige aussi. Les premiers flocons ont fait leur apparition en province de Luxembourg dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le plus grand bonheur des enfants, notamment, émerveillés par ce joli spectacle. Ainsi, de Marche à Arlon, la ville et la campagne s’étaient drapées d’un joli manteau blanc.

Un véritable régal pour les yeux.

Plus de photos par ici ou dans La Meuse Luxembourg mardi