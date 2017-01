Sécurité sociale: De Block et Borsus défendent la réforme face aux syndicats et mutuelles

Belga

La ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Maggie De Block, et son collègue des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, Willy Borsus, ont défendu lundi la réforme du financement de la sécurité sociale qu’a approuvé le gouvernement mais que dénoncent tous les syndicats ainsi que plusieurs mutuelles et mouvements sociaux d’envergure nationale.