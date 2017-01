Liège: pour Caroline Saal (Ecolo), «l'affaire Publifin, c'est de la vieille politique»

Comme membre du conseil d’administration de l’intercommunale Publifin, quel a été votre premier ressenti lors de la révélation de cette affaire ?

« C’était très particulier. J’étais, à ce moment-là, au conseil communal de Liège axé sur le budget. Et le jour avant, on débattait du budget du CPAS, où je demandais plus de moyens pour aider les plus faibles. Le MR a pris la parole lors de ce débat pour dire qu’il voulait une plus grande responsabilisation des allocataires sociaux.

Le lendemain, des membres de ce même parti, qui veut donc toucher aux plus pauvres, touchent des sommes inconsidérées pour des non-réunions.

C’est particulièrement choquant. »

Vous étiez au courant ?

« Je suis au conseil d’administration de Publifin depuis mai dernier et je n’avais aucune idée ni des rémunérations ni de la non-tenue des réunions.Ces comités de secteurs, nous savions bien sûr qu’ils existaient et, en soi, ce n’était pas problématique dans la mesure où il s’agissait d’assurer une transition suite aux nouvelles réglementations wallonnes.

Mais aucune information quant à l’activité n’est remontée ou n’a été présentée. Le fait qu’il y ait une opacité chez Publifin n’étonne pas Écolo. »

