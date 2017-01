L'essence et le diesel plus chers à partir de mardi

Belga

L’essence et le diesel seront plus chers à partir de mardi, annonce le SPF Economie. L’essence 95 E10 sera vendue au prix maximum de 1,443 euro le litre, soit une hausse de 1,6 cent. Le prix maximal de l’essence 98 s’élèvera à 1,502 euro le litre et de la 98 E10 à 1,508 euro le litre (+1,6 cent).