Météo: encore quelques flocons et averses hivernales

Lundi matin, il neigera encore sur les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Une accumulation de 1 à 3 cm est possible. Ailleurs, le ciel balancera entre éclaircies et champs de nuages parfois accompagnés d’averses hivernales, selon les prévisions de l’IRM.

Le thermomètre affichera 0 degré en Haute Belgique, 5 degrés dans le centre et 7 degrés au littoral. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur nord-ouest.

Lundi soir, quelques averses de neige fondante ou de neige resteront possibles avant l’apparition, pendant la nuit, d’un temps plus sec et d’éclaircies. En Ardenne, du brouillard givrant pourrait se former. Les minima varieront entre -7 degrés en Hautes-Fagnes, 0 degré dans le centre et 4 degrés au littoral. Il y aura un risque de plaques de givre sur l’ensemble du pays, sauf à la côte où les minima resteront positifs. Le vent d’ouest à nord-ouest sera faible et s’orientera par la suite au sud-ouest en devenant modéré.

Mardi, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Les températures oscilleront autour de 6 degrés.