Les pompiers de Hesbaye: ensemble même au Nouvel An

Poursuites dans les garages, batailles d’eau et taquineries cocasses, telles sont les petites habitudes de ces hommes du feu de la zone de secours de Hesbaye lorsqu’ils ne sont pas en interventions. « Les petits plaisantins sont bien connus. Des fois, on fait une farce en remplaçant le matelas du lit par des outils ou alors on enlève le sommier. C’est toujours très drôle de voir le collègue se retrouver gentiment un peu plus bas, alors qu’il n’a qu’une envie : dormir », raconte un pompier de la zone.

Mais si ces hommes du feu sont si bien soudés, c’est que leurs conditions de travail les y obligent. Une confiance naît du danger qui les entoure lors de certaines interventions. Du danger mais pas seulement… « On ne devrait pas mais par moments on voit des choses qu’on ne devrait pas voir qui nous font quand même bien rire », ajoute un membre de l’équipe.

