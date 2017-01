Witsel bien en route pour la Chine: il aurait signé son contrat

Après avoir été annoncé aux quatre coins de l’Europe et principalement en Italie ces dernières saisons, le Diable rouge est désormais cité en Chine, où les yuans pleuvent pour faire venir les plus grandes stars du Vieux Continent. Selon nos confrères de la RTBF, Axel Witsel est en passe de quitter le Zenit pour rejoindre la Chine.

Il faut dire que le Zenit, qui n’a Witsel sous contrat que pour ces six prochains mois, recevrait 20 millions d’euros dans l’affaire alors que le joueur pourrait obtenir… 72 millions d’euros sur quatre ans, soit 18 millions d’euros par an ! Après Oscar et Carlos Tevez, qui sont déjà aux deux premières places du classement des joueurs les mieux payés au monde, Witsel pourrait se faire une place dans le Top 10 sans difficulté.

Selon notre confrère de la RTBF Thierry Luthers, le Diable aurait signé avec le Tianjin Quanjian ou entraîne Fabio Canavaro. Il s’agirait d’un contrat de 4 ans avec 18 millions d’euros par saison à la clé.