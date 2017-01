Un espace wellness flambant neuf à Arlon

Rédaction en ligne

Ouvert officiellement le 3 octobre dernier après son déménagement sur le site de l’ancienne caserne Callemeyn à Arlon, l’Athletic Center, la salle de fitness, ouvre les portes de sa piscine et son espace wellness ce lundi. Des cours d’aquabike, aquafitness et aquagym seront proposés dans le bassin. Sauna, hammam et jacuzzi flambant neufs permettront aux clients de se relaxer après le sport. Nous avons visité les lieux en avant-première.