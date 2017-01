Jeremstar, le 14 janvier à Marbehan: «je veux mettre un visage sur mon million de fans!»

Le 14 janvier prochain, Jeremstar, véritable phénomène du net, débarque pour la première fois dans la province de Luxembourg. Ce Youtubeur qui compte plus d’un million de fans sur Twitter participera à la Jeremstar Party au Bois des Isles de Marbehan. Un événement inédit dans la province de Luxembourg. Rencontre avec cette idole des jeunes 2.0.

>Jeremstar, bonjour ! Vous serez donc le 14 janvier prochain à Marbehan. Est-ce la première fois que vous débarquez en Belgique ?

Pas du tout. J’y suis même très souvent. La Belgique est un pays que j’adore et où mes fans me réservent toujours un excellent accueil. Je trouve le peuple belge très chaleureux.

>Vous êtes donc déjà venu dans la province de Luxembourg ?

Non, ce sera une première ! En Belgique, mes événements se déroulent plus dans le centre du pays. J’étais dernièrement par exemple à la Fnac de Bruxelles pour la sortie de mon livre.

>Qu’avez-vous prévu pour la Jeremstar Party à Marbehan ?

Je n’ai pas l’habitude de me produire dans le cadre d’un festival. Mais comme pour mes autres prestations, mon but est de partir à la rencontre de mon public ! Sur Twitter, j’ai un million d’abonnés que je connais très peu finalement. Ce genre d’événement me permet de mettre un visage sur ces gens. De nouer un lien de proximité. Parfois, c’est hyperémouvant car mes « Jeremstarlettes » sont en pleurs.

