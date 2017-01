Virton: dépôt sauvage d'immondices près du cimetière

Le bourgmestre et l’échevin ont tout ramassé.

Étienne Chalon, 2 e échevin à Virton, n’est pas content. Il a tenu à le faire savoir via Facebook. « Samedi matin, des citoyens ont alerté le bourgmestre. Ils avaient découvert un dépôt sauvage d’immondices à côté du cimetière. Le maïeur m’a appelé et nous sommes descendus sur place tous les deux, pour voir ce dont il s’agissait. »

Sur place, les deux membres du Collège vont faire une découverte peu agréable. « Nous avons trouvé des déchets qui n’ont rien à voir avec les déchets de fleurs du cimetière, » commente l’échevin. Aussi et afin de rendre le site plus propre pour les familles souhaitant se recueillir sur la tombe d’un proche, le bourgmestre et l’échevin se sont retroussé les manches pour tout ramasser.

Découvrez l’article complet dans La Meuse Luxembourg de ce lundi ou via nos supports numériques.