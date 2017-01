Dans notre province: Nathan, dernier bébé de 2016, est né à Marche

Rédaction en ligne

Pour les trois maternités de notre province, situées à Arlon, Marche et Libramont, la nuit du passage à l’An Neuf a été plutôt calme. Aucune naissance n’a, en effet, été enregistrée. Le dernier bébé à avoir pointé le bout de son nez en 2016 et le petit Nathan. Un bébé tout mignon qui fait désormais le bonheur de ses parents Marie et Emmanuel mais également de ses grands-parents, venus tôt ce dimanche matin pour le saluer. Rencontre.