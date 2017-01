Kiki l'Innocent a passé le réveillon chez ses fans

La nouvelle année a commencé sur les chapeaux de roue pour Kiki l’Innocent, le personnage de supporter du Standard joué par l’humoriste hervien Martin Charlier. Il s’est rendu à six endroits pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, chez six fans tirés au sort après un concours sur sa page Facebook. Il avait reçu 160 propositions.

Proche de ses fans, Kiki l’Innocent a voulu passer avec eux le passage à l’année 2017. Au cours d’un périple qui l’a mené de Welkenraedt à Liers, il a visité six fans pour faire la fête avec eux. Alors qu’il avait eu 160 propositions, il a fait un tri. « J’ai d’abord enlevé ceux qui étaient trop loin, à Arlon par exemple ce n’était pas possible. Puis j'ai fait un itinéraire me permettant de rester une demi-heure chez les gens, puis d’avoir une demi-heure pour faire le trajet jusqu’au rendez-vous suivant », nous expliquait-il ce samedi.

Première étape à 19 heures à Welkenraedt, chez Kim Royen. Où manifestement il n’a pas compris tout ce qui se disait…

Puis chez René Ernst à Clermont, où il a eu la malchance de tomber sur un supporter des Mauves.

Ensuite, cap sur Soumagne où Kiki a eu le temps de convertir une Toulousaine.

Étape 4 à Beyne-Heusay, chez Pino et ses copains super-supporters du Standard.

Puis chez Céline à Rocourt, chez des supporters du RFC Liège. « Mais ne m’en veuillez pas les supporters du Standard, comme c’est le nouvel an, on est là tous pour faire la fête ensemble. »

Enfin la dernière étape c’était à Liers, dans une soirée où Kiki l’Innocent a fait le décompte jusqu’à l’an 2017. Et il ne l’a même pas raté, comme quoi…