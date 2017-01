Rétrospective 2016: trois grand procès d'assises

Trois procès d’assises ont eu lieu en 2016 à Arlon. Celui de Michel Gilson et de ses comparses, qui devaient répondre de la mort violente de Willy Lefèbvre, un militaire Marchois. Celui des bourreaux de la petite Célia Amand, morte sous les coups à Messancy. Et celui de Hody et Dewit, finalement acquittés du meurtre de Manuel Maroquin. Trois procès au cours desquels le jury populaire a dû juger l’innommable.

Si l’on va vers une disparition plus ou moins programmée de la cour d’assises, on aura pourtant encore assisté à trois procès de ce genre en 2016, à Arlon. La première cour d’assises fut celle des meurtriers présumés de Willy Lefèbvre, un militaire marchois tabassé à coups de chaussure puis défenestré lors d’une soirée très arrosée à Marche en juillet 2013. L’histoire commence comme un vaudeville (l’ex-amant – Willy Lefèbvre – caché dans le placard de la chambre à coucher, qui observe les ébats de son ex avec son nouveau compagnon – Michel Gilson – avant d’être découvert) mais qui finira comme un drame. Un drame sordide qu’ont eu à juger huit femmes et quatre hommes composant le jury populaire. Comme lors de chaque procès d’assises, aucun détail n’est épargné. Sexe, drogue, alcool, disputes, scènes de coups… pour la famille de Willy Lefèbvre, le procès n’a rien d’une sinécure. Finalement, au terme du procès, seul Michel Gilson, l’auteur des coups et à l’initiative de la défenestration du militaire, écopera d’une peine très lourde : 25 ans de prison. La compagne de celui-ci, également sur le banc des accusés, écopera de 8 ans pour non-assistance à personne en danger. Quant au 3 e accusé, il s’en sortira avec une peine légère, son rôle s’étant avéré tout à fait secondaire.

