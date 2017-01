L'IRM lance un avertissement jusqu'à lundi 13h: il pourrait y avoir jusqu'à cinq centimètres de neige

L’IRM prévoit pour dimanche de la brume et un risque de brouillard givrant. Les nuages seront parfois à l’origine de quelques faibles précipitations potentiellement verglaçantes rendant alors les chaussées glissantes.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une perturbation traversera notre pays et la pluie se transformera assez rapidement en neige fondante ou parfois en neige. En Ardenne, les précipitations tomberont sous forme de neige, avec localement formation d’une couche de neige jusqu’à 5 cm.

Lundi matin, cette perturbation s’attardera encore sur les régions au sud du sillon Sambre et Meuse.

Dès lors, un avertissement au verglas est lancé sur l’ensemble des provinces et à Bruxelles. Celui-ci sera levé dimanche à 23h00 à la Côte, lundi à 08h00 en Flandre occidentale, Flandre orientale et en province d’Anvers et à 11h00 dans les deux provinces de Brabant, à Bruxelles et dans le Limbourg. Au sud du pays, l’avertissement restera valable jusqu’à lundi 13h00 dans les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg.