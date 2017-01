Jumet: une voiture percutée par un train sur un passage à niveau

Un automobiliste s’est retrouvé coincé sur un passage à niveau à Jumet samedi soir. Des riverains ont pu l’extirper de l’habitacle avant qu’un train ne percute sa voiture. On ne déplore aucun blessé.

Une collision entre un train de voyageurs et une voiture est survenue, ce samedi vers 20h, au passage à niveau de la rue des Verreries à Jumet, indiquent les services de secours.

Pour une raison indeterminée, un automobiliste s’est retrouvé bloqué sur les voies lorsque les barrières se sont abaissées. Des riverains ont pu intervernir et sortir le conducteur de sa voiture. Le train de voyageurs effectuant la liaison Namur-Charleroi a alors percuté le véhicule, vide, de plein fouet et s’est arrêté plusieurs centaines de mètres plus loin. Aucun blessé n’est à déplorer mais la circulation ferroviaire est actuellement interrompue dans les deux sens sur cette ligne.