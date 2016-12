Virton: le Virton Comedy Club, 12 dates de stand-up en 2017

Produit en collaboration avec Shirley Souagnon, une humoriste française passée entre autres par le Jamel Comedy Club et le plateau des Grosses Têtes, le Virton Comedy Club veut être une rampe de lancement pour les humoristes en début de carrière. La première date se déroulera le 11 janvier prochain à partir de 19h30. Au programme, PE, humoriste belge grand gagnant du Joke Nation 2016. Mais aussi Sum, un humoriste bruxellois et Doug qui foulera les planches de Hors Cadre pour la seconde fois. « Les six premières dates sont déjà programmées », explique le gérant du café-théâtre. « Il y aura par exemple Freddy Tougaux ou une date avec les élèves de Shirley Souagnon qui donne des cours de stand-up. Le prix d’entrée est fixé à 10 euros. Nous avons également une formule en collaboration avec le restaurant le Venezia situé en face du café. Pour 25 euros, vous avez droit à un repas et une table réservée au café-théâtre après votre repas. » Plus d’infos : www.horscadrevirton.com

Syl.C.