David Goffin battu par Rafael Nadal en finale du tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi

Après avoir vaincu Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale puis le N.1 mondial Andy Murray en demi-finale, le Liégeois David Goffin devait faire face, en finale du tournoi d’exhibition d’Abu Dhabi, à l’Espagnol Rafael Nadal. Il s’agissait de la première rencontre entre les deux hommes, même si ce duel ne sera pas officialisé par l’ATP.

Et malgré un match parfait contre l’Écossais Murray ce vendredi, Goffin a eu bien plus de mal à se défaire des coups puissants de Nadal en finale. Le Majorcain remportait ainsi le premier set en moins d’une demi-heure (6-4) avant de connaître plus de difficultés dans la seconde manche. Goffin poussait en effet le N.9 mondial jusqu’au tie-break. Mais dans ce jeu décisif, Nadal se montrait le plus efficace et s’imposait finalement 7-6 (7/5).

David Goffin peut toutefois être satisfait de cette première participation au tournoi d’exhibition d’Abu Dhabi, notamment vu sa première victoire sur Murray, après cinq défaites consécutives en trois ans.

Le Liégeois va désormais s’envoler pour le Qatar où il débutera sa saison 2017 sur le circuit ATP à l’Open de Doha (2 au 7 janvier), au Qatar, avant de préparer l’Open d’Australie (16 au 29 janvier) via le tournoi d’exhibition de Kooyong (10 au 13 janvier).