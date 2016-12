Thierry Henry distille ses bons conseils à Romelu Lukaku: "Il doit encore faire des progrès"

S’il a marqué à l’occasion de la journée de Noël son 70e but en Premier League, Romelu Lukaku a manqué de précision, ce vendredi, lors du partage entre Hull City et Everton (2-2), laissant les Toffees à quelques longueurs des places qualificatives pour les prochaines Coupes d’Europe. Lukaku est attendu comme le joueur le plus efficace de sa formation mais le Diable rouge manque de réussite depuis son doublé contre Watford, le 10 décembre dernier : il n’a marqué « qu’un » but en quatre rencontres.

Et selon le consultant de Sky Sports Thierry Henry, également assistant-coach de l’équipe nationale belge, une raison explique ce rendement moins grand. « Selon moi, il doit encore faire des progrès concernant sa capacité de marquer des buts quand les autres joueurs ne lui fournissent pas de ballon », explique Henry. Il s’agit en effet d’une des grandes critiques faites à l’ex-Anderlechtois en équipe nationale : dès qu’il n’obtient pas de ballon, le Diable rouge semblait moins efficace. « S’il parvient à ajouter cette corde à son arc, alors il peut devenir un attaquant du top », continue Henry.

Nul doute que Thierry Henry mentionnera ces données au sélectionneur national Roberto Martinez pour les prochains matches des Diables rouges.