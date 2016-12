Football: les Espoirs de Virton cartonnent cette saison

Honnêtement, vu que nous avions bouclé les dernières saisons en D2 dans le haut de tableau et que des grosses cylindrées comme Eupen, le Lierse et Bruges n’étaient plus là, on espérait bien jouer les premiers rôles. Maintenant, notre équipe a beaucoup changé par rapport à la saison dernière et je dois avouer que nous sommes au-delà de nos espérances avec cette première place.