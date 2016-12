Gembloux: «Ils ont volé des mannes entières de parfum!»

L’équipe de vendeuses du tout nouveau Paris XL, qui a ouvert il y a à peine deux semaines à Gembloux, continue à remettre de l’ordre dans le magasin. « Il faut vraiment tout recommencer à zéro », se désole une des cinq employées. « Et pendant cette période de rush, ce n’est pas évident ».

On peut comprendre la colère et la déception de cette dernière. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le magasin a été dévalisé par cinq individus qui ont fracturé l’entrée pour s’introduire dans la parfumerie. On les voit agir dans une vidéo prise par la caméra de surveillance.

Ces personnes ont emporté beaucoup de marchandises. « Ils ont rempli plusieurs mannes à linge de parfum », nous explique-t-on. Ils n’ont cependant pas pu emporter d’argent. Le magasin est évidemment équipé d’un coffre.

Mais malheureusement, le commerce a été saccagé. « On a retrouvé des testeurs et des bouteilles de parfum éclatés sur le sol. Tout était retourné », raconte-t-on au magasin. Les vendeuses n’ont pu rouvrir les portes du commerce que dans l’après-midi du vendredi alors qu’il s’agit d’une période de forte affluence. Il a en effet fallu tout remettre en ordre mais aussi refaire un inventaire complet du stock restant… Ce qui a été emporté représente un montant visiblement très important.

À noter c’est la police locale, qui a averti le personnel de la chaîne de parfumerie durant la nuit suite au déclenchement d’une alarme, est bien évidemment intervenue sur les lieux. La nuit du cambriolage, en quittant les lieux de leur méfait, les auteurs ont croisé une patrouille de police. Cette dernière n’a malheureusement pas pu les intercepter.