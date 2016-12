Le Gouvernement Michel a du pain sur la planche: fiscalité, SNCB, pensions,... voici les dossiers chauds à traiter en 2017

Les accises sur l’alcool et le tabac ne sont pas les seuls dossiers qui attendent le gouvernement Michel à la rentrée. Ce n’est pas pour rien que Bart De Wever l’appelait à se retrousser les manches, ce vendredi dans Het Laatste Nieuws. Car le pain sur la planche ne manque pas.

Rien qu’en fiscalité, il n’a toujours pas progressé d’un centimètre dans les trois brûlots qui ont failli provoquer sa chute, en octobre dernier. On veut parler de la réforme de l’impôt des sociétés exigées par la N-VA, de celle d’une meilleure mobilisation de l’épargne dans l’économie réclamée par l’Open VLD et de la taxation des plus-values demandée en contrepartie par le CD&V. Sur ce dernier plan, l’Echo annonce que le Conseil d’État a appelé l’équipe Michel à revoir fondamentalement son projet, trop flou et mal ficelé…

